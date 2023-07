Terni, Passeggiata: debutto del mercatino – Fotogallery e video

Inizio operazioni di posizionamento dalle 6 alle 7, poi la partenza della vendita con stop alle 14. È scattata l’era sperimentale del mercatino settimanale di Terni all’interno del parco La Passeggiata dopo settimane di polemiche: gli ambulanti hanno preso posto negli stalli autorizzati ed il trasferimento dal centro cittadino si è concretizzato. «Siamo per la pace, speriamo che vengano molte persone», la prima sensazione e l’auspicio di un ambulante proveniente da fuori regione. Altri si sono trovati un po’ in affanno con le manovre ed i nuovi spazi, questione di adattamento: «Un po’ un macello in avvio, vediamo come va». C’è poi chi è più netto: «Una specie di giungla. Sì, l’estate staremo all’ombra, ma poi c’è anche l’inverno. I disagi credo siano tanti, farlo qui è sbagliato». Curiosità anche da parte dei diversi runner che già alle 6.15 erano impegnati nelle corsette pre lavoro. Alle 14 il quadro sarà più chiaro. Polizia Locale subito in azione per i controlli del caso. Giudizi positivi per la maggior ombra a disposizione – specie d’estate ovviamente -, meno sugli spazi ristretti e la questione parcheggi. Nei video in fondo all’articolo parlano ambulanti, cittadini e l’assessore Michela Bordoni.

PRIME MANOVRE E POSIZIONAMENTI: «UNA SPECIE DI GIUNGLA» – VIDEO

LE OPINIONI: AMBULANTI, CITTADINI E ASSESSORE BORDONI – VIDEO

Altre valutazioni

C’è diversità di vedute, d’altronde questo è chiaro da sempre: «Chi ci vuole seguire lo fa, d’impatto sembra che ci sia più gente – il commento di un’altra ambulante, Erika – perché prima si dislocavano in più spazi/piazze e ora sono tutte in un’unica via. Di fatto sono le stesse. Le criticità sono quelle degli spazi e stamane c’è stato disagio per entrare ed allestire, lo stesso accadrà per le operazioni di uscita. Purtroppo è andata così, c’è rammarico». Maria Luisa è invece una cittadina: «Per me è una cosa positiva il trasferimento. C’è l’ombra e chi è stanco si può sedere, inoltre non si interrompe il traffico».