Terni, Passeggiata: debutto del mercatino – Fotogallery e video

Inizio operazioni di posizionamento dalle 6 alle 7, poi la partenza della vendita con stop alle 14. È scattata l’era sperimentale del mercatino settimanale di Terni all’interno del parco La Passeggiata dopo settimane di polemiche: gli ambulanti hanno preso posto negli stalli autorizzati ed il trasferimento dal centro cittadino si è concretizzato. «Siamo per la pace, speriamo che vengano molte persone», la prima sensazione e l’auspicio di un ambulante proveniente da fuori regione. Altri si sono trovati un po’ in affanno con le manovre ed i nuovi spazi, questione di adattamento: «Un po’ un macello in avvio, vediamo come va». C’è poi chi è più netto: «Una specie di giungla. Sì, l’estate staremo all’ombra, ma poi c’è anche l’inverno. I disagi credo siano tanti, farlo qui è sbagliato». Curiosità anche da parte dei diversi runner che già alle 6.15 erano impegnati nelle corsette pre lavoro. Alle 14 il quadro sarà più chiaro. Polizia Locale subito in azione per i controlli del caso.

PRIME MANOVRE E POSIZIONAMENTI – VIDEO