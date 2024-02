Terni, il question time dura otto minuti tra le polemiche

di S.F.

Dalle 10.36 alle 10.44. Tanto è durato il question time di giovedì mattina in Comune a Terni: il sindaco Stefano Bandecchi è assente e allora le minoranze chiedono tutte risposte scritte per via della situazione di incertezza. Breve polemica e tutti via.

LE INTERROGAZIONI CHE ERANO PREVISTE, MIRINO ANCHE SUL PERSONALE

Cosa è successo

Ci ha pensato Raffaello Federighi (AP, in aula del partito solo Danilo Primieri, Marina Severoni e Roberta Trippini) a spiegare in avvio che il sindaco non c’è «per impegni istituzionali». Con rinvio alla prossima seduta di QT delle sue interrogazioni. Francesco Filipponi (PD) ha quindi parlato di «paralisi amministrativa, il sindaco ci ha gettato la città» per via del contesto attuale – di mezzo ci sono le dimissioni -, chiedendo poi di poter avere le risposte scritte nel giro di una settimana. Stesso discorso per Marco Cecconi (FdI): «Si certifica che la città è in uno stato di sospensione di carattere amministrativo». Federighi dal canto suo non ha potuto far altro che prendere atto: «Ma non vedo alcuna paralisi, svolgiamo le nostre funzioni e siamo pienamente attivi». Anche Claudio Fiorelli (M5S) si è aggiunto ai colleghi dell’opposizione. A chiudere il cerchio l’assessore Giovanni Maggi (dell’esecutivo c’era anche Mascia Aniello): «Rigetto le dichiarazioni strumentali delle minoranze, non c’è alcun blocco. Siamo operativi». Mattinata finita.