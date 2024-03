Terni: il Rotary parla di cyber security con uno dei massimi esperti

Internet, le trappole, la sicurezza. Questi i temi di attualità affrontati nell’incontro organizzato dal Rotary club di Terni presieduto da Francesco Montalbano Caracci. ’30 anni di hacking: un viaggio da internet prima di internet ai giorni nostri’: questo il titolo della conferenza tenuta da Vito Rallo, esperto di cyber security e keynote speaker con esperienza corporate internazionale. Rallo ricopre il ruolo di managing director per un’azienda globale che si occupa di gestione dei rischi, kroll, con focus su sicurezza e consulenza. Grazie al suo background e al precedente ruolo di ethical-hacker, oggi dirige le operazioni del team globale di Redteam e simulazioni di attacco regolamentate, si occupa di sicurezza preventiva e ricopre il ruolo di country manager per il Belgio. Rallo ha lavorato nella sicurezza corporate per più di 25 anni, per IBM e PwC, e ha affrontato studi in informatica, ha prestato consulenza come esperto di sicurezza per istituti finanziari, industriali e fornitori di energia. Negli anni si è anche occupato di incident response, ricoprendo il ruolo di manager delle operazioni e investigazioni. Ha sviluppato esperienza sia nel campo offensive che nel defensive, entrando a contatto con esperienze di hacking vissuto. Durante l’incontro con i soci del Rotary di Terni, Rallo ha parlato dell’evoluzione delle tecniche di hacking e delle attività criminali legate alla cyber security. Attraverso l’esperienza maturata nella sicurezza, ha così trattato l’evoluzione dell’hacking, gli ‘attacchi’ di ieri e quelli di oggi, per cercare di capire come questo mondo si evolverà domani. All’incontro hanno partecipato anche i giovani del Rotaract e dell’Interact.

