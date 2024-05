Terni, il ‘Tributo d’autore’ si sposta in via Roma: protagonisti i giovani cantautori

Si sposta da largo Mazzancolli in via Roma il ‘Tributo d’autore’, l’evento a Terni che celebra la musica cantautorale e la promozione per giovani cantautori. L’evento nel 2024 si svolgerà in 6 settembre e dalla giornata odierna è possibile inviare le candidature per partecipare alle selezioni che porteranno alla formazione del cast: in palio i premi legati al miglior brano inedito e alla miglior interpretazione di un brano del cantautorato storico italiano.

La novità

Gli organizzatori spiegano che, rispetto al passato, il festival da quest’anno è dedicato «a tutta la musica cantautorale italiana e non più solo esclusivamente a Sergio Endrigo». Di conseguenza «i giovani partecipanti dovranno obbligatoriamente portare anche una loro interpretazione di un qualsiasi brano di uno dei cantautori storici della musica italiana compresi Sergio Endrigo (cui il festival rimane legato) e gli ospiti di quest’anno, Toquinho e Bertè». Le candidature posso essere inviate all’email dell’iniziativa – [email protected] oppure direttamente dal sito www.tributodautore.it compilando l’apposito form a questo link. Successivamente dovrà essere allegato il video del proprio brano inedito. Non è previsto nessun costo di iscrizione.