Terni: imbocca contromano via Romagna e fa un frontale

Incidente stradale alle prime ore di sabato, intorno alle 3, in via Romagna a Terni, nei pressi della rotatoria. Si è trattato di uno scontro frontale fra due autovetture: una Bmw che, condotta da un giovane, ha imboccato via Romagna contromano ed una Fiat Bravo con al volante un cittadino straniero che procedeva regolarmente. Nessuno dei due – fortunatamente – ha avuto necessità dell’intervento del 118 sul posto. Accertamenti sono stati svolti in merito alle condizioni di guida dei due coinvolti, sotto forma di alcol test. Gli accertamenti sono a cura dei carabinieri di Terni, intervenuti sul posto unitamente a personale Area Sicura per la pulizia della strada.