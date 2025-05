È ormai una tradizione, un appuntamento che si è consolidato con il passare degli anni, quello che vede i ‘ragazzi’ della 5°A dell’ITC ‘Federico Cesi’ di Terni – anno del diploma 1999 – festeggiare l’anniversario di un momento così importante nelle vite di ciascuno. E quest’anno sono 26 ‘primavere’ da quell’agognato traguardo. Nell’occasione, gli ex studenti si sono ritovati fra battute, aneddoti e ricordi. Per non perdere una sana abitudine che parla di amicizia e di legami che resistono al tempo.