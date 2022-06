Incidente poco prima delle 13 alla rotatoria tra viale Trento e Trieste, non lontano dal Santa Maria. A venire a contatto un’autovettura condotta da una donna di 74 anni (M.L.) ed un motociclo con in sella un 37enne (S.M.): quest’ultimo, ferito in modo non grave, è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118. Sul posto per la gestione della viabilità e la ricostruzione della dinamica gli agenti della polizia Locale di Terni.

