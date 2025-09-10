Incidente stradale mercoledì pomerigio in via Campofregoso, a Terni. L’impatto è stato fra due veicoli che procedevano in direzione viale Brin: uno scooter con in sella un 23enne originario del Brasile e residente a Terni (R.L. le sue iniziali) e un’autovettura Renault Clio condotta da una 43enne ternana (C.E.).

In ospedale c’è finito il giovane, soccorso sul posto dagli operatori del 118 e quindi condotto al pronto soccorso del ‘Santa Maria’. Sul posto, per la gestione della viabilità e quindi i rilievi, si sono portati gli agenti della squadra Volante e, successivamente, i colleghi della polizia Locale di Terni. Con loro, gli addetti di Area Sicura per il ripristino della carreggiata.