Terni, Marattana: impatto fra auto e scooter. Ferito 71enne

Ancora un incidente stradale lungo la strada Marattana a Terni, all’altezza della rotatoria tra via Walter Lessini, via Augusto Vanzetti e via Bruno Capponi in direzione Asm. A scontrarsi sono stati uno scooter Kymco Bet&Win 250 condotto da un uomo di 71 anni (R.P. le sue iniziali) ed una Mercedes A180d con al volante una donna di 72 anni (A.P.). Ad avere la peggio è stato il conduente del motociclo, soccorso dal 118 e trasportato in ospedale: fortunatamente le sue condizioni non sarebbero serie. Sul posto per la gestione della viabilità, la ricostruzione della dinamica ed i rilievi si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni.

Condividi questo articolo su