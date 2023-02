Terni, impatto fra bici e auto a Città Giardino: ferita una 34enne

Incidente stradale nella prima mattinata di giovedì all’incrocio fra via Vodice e via Montegrappa, nella zona di Città Giardino, a Terni. L’impatto è stato fra una bicicletta che, con in sella una 34enne originaria della Colombia (L.J. le sue iniziali), scendeva da via Vodice, ed un’autovettura Operl Meriva condotta da una coetanea ternana (M.K.). Ad avere la peggio è stata la donna in sella alla bici, che non avrebbe dato la precedenza, soccorsa dal 118 e condotta in ospedale: le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi. Sul posto per effettuare i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni.

