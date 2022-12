Incidente stradale nel primo pomeriggio di domenica a Terni, in via del Maglio. L’impatto è stato fra una Fiat Panda ed una Ford Focus. Fortunatamente, danni a parte, non si sono registrate particolari conseguenze per i conducenti dei due veicoli. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni. I coinvolti hanno poi sottoscritto il Cid. Il ripristino delle condizioni di viabilità è stato invece curato dagli addetti di Area Sicura.

