Terni, viale Stadio: impatto a quattro, due persone in ospedale

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di martedì in viale dello Stadio con il coinvolgimento di quattro autovetture. Il bilancio è di due persone soccorse dal 118 – un uomo ed una donna – trasportate in ospedale per accertamenti: le loro condizioni non sono gravi. Il sinistro sarebbe stato innescato da una Kia Sportage che, proveniente da borgo Rivo, ha abbattuto all’altezza delle piscine dello Stadio parte della staccionata finendo nell’altra corsia di marcia. A catena sono stati coinvolti altri tre veicoli: sul posto si sono portati gli agenti della polizia Stradale di Terni per regolare la viabilità ed effettuare i rilievi di rito. Rallentamenti fisiologici al traffico lungo l’asse stadio-via Borsi.

