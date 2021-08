Terni, impianto ASM in fiamme: sequestro penale per le indagini

Con l’indagine subito avviata dagli organi di polizia giudiziaria – vigili del fuoco e carabinieri forestali di Terni – in stretto coordinamento con l’autorità giudiziaria di Terni, è scattato anche il sequestro penale dell’impianto di selezione e trasferenza dei rifiuti di ASM Terni Spa, seriamente danneggiato giovedì pomeriggio dall’incendio scoppiato all’interno della struttura di Maratta. Gli inquirenti hanno così apposto i sigilli e relativi cartelli per poter procedere ai necessari sopralluoghi e accertamenti volti a ricostruire nel dettaglio la situazione dell’impianto a 360 gradi, le cause dell’incendio e tutte le procedure attuate. Il rogo ha riguardato il capannone destinato al trattamento dei rifiuti tramite un vaglio tubolare e il materiale – una quantità relativamente modesta – contenuto all’interno del macchinario, per lo più rifiuti indifferenziati.

Il vice sindaco spiega

Intanto nella notte fra giovedì e venerdì il vice sindaco e assessore comunale all’ambiente Benedetta Salvati – intervenuta sul luogo dell’incendio insieme al sindaco Leonardo Latini ed al dirigente del comparto ambiente, Paolo Grigioni – attraverso Facebook ha informato i cittadini su quanto accaduto nella struttura ASM di Maratta, già colpita nell’aprile del 2020 da un altro incendio.

M5s: «Con la giunta Latini, l’ASM va in fumo»

Dopo il fatto, le opposizioni in consiglio comunale vanno all’attacco. In una nota, il gruppo consiliare del Movimento 5 stelle e il consigliere regionale Thomas De Luca affermano che «con la giunta Latini l’ASM va in fumo. Quello di ieri (giovedì, ndR) è stato il secondo incendio nel giro di poco più di un anno al centro di selezione e smistamento dei rifiuti di ASM a Maratta. Ci chiediamo come sia possibile che, a fronte dei soldi spesi per ricche consulenze, per ben due volte in pochi mesi siano capitati fatti del genere. Quali sono le cause e chi doveva controllare? Dopo i fatti di un anno fa sono stati presi provvedimenti? In caso, perché le cose non hanno funzionato? Perché il presidente di ASM tace? La nuvola di fumo che si è addensata sopra tutta la zona è stata visibile a decine di chilometri di distanza. Per non parlare dei danni all’impianto e ai riflessi che questo incidente potrebbe avere sulla futura gestione dei rifiuti con ripercussioni dal punto di vista economico sul costo della Tari del prossimo anno. Mentre accadono episodi come questo – osservano i consiglieri comunali e regionale del M5s – nella città dei grandi inquinatori, saranno ancora i ternani ed i commercianti a pagare il conto subendo restrizioni con il blocco del traffico e l’insensata ordinanza sui caminetti. La salute dei ternani non può andare in fumo per la disattenzione e la negligenza di chi amministra la questa città». Così invece, via social, il consigliere Alessandro Gentiletti (Senso Civico): «Dobbiamo ancora capire cosa ha provocato l’incendio all’impianto di ASM e la portata dei danni che ha subito, se vi sono stati e in quale entità. Intanto però occorre fin da subito affermare due principi inequivocabili. Anzitutto quell’impianto non deve essere abbandonato ma questa situazione deve essere lo sprone definitivo per rilanciarlo e concretizzare il progetto di rifacimento dell’impianto di tmb in modo più moderno ed efficiente. Il secondo è che va evitata e scongiurata in ogni modo la cessione anche parziale della proprietà pubblica di ASM e che si punti su impianti privati che altrove realizzano gli stessi servizi. Su questo assicuriamo fin da ora battaglia. Su questo la città deve mobilitarsi fin da subito, a tutela del suo patrimonio, che deve essere efficientato e modernizzato e per il pieno controllo pubblico sul ciclo dei rifiuti».

La collaborazione fra le forze dell’ordine

La questura di Terni sottolinea invece la sinergia fra tutte le forze dell’ordine intervenute, durante i concitati momenti dell’incendio: «Tutte le forze di polizia immediatamente si sono portate sul posto per dare il proprio prezioso contributo ai vigili del fuoco, nelle operazioni di spegnimento del rogo per ridurre al massimo la combustione dei rifiuti incendiatisi. La polizia di Stato, i carabinieri, insieme alla polizia Locale e alla Protezione civile, hanno temporaneamente chiuso la strada per ragioni di sicurezza e presidiato la zona, scongiurando conseguenze ancora più gravi e assicurando che nessuno rimanesse ferito».