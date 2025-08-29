di S.F.

Fine lavori in vista dopo oltre due anni – la consegna risale al luglio 2023, poi sospensione e perizia di variante con allungamento dei tempi – per l’impianto sportivo di piazzale Senio, a Terni, in via di ultimazione con fondi Pnrr per oltre 2 milioni di euro.

2025, LA VARIANTE DA 222 MILA EURO E PROROGA DI 60 GIORNI

FEBBRAIO 2025: «FRUIBILE DA SETTEMBRE», IL SOPRALLUOGO

SETTEMBRE 2024, LA SOSPENSIONE PARZIALE: TEMPI AUMENTANO

GIUGNO 2023, LA NOTIFICA DI CANTIERE PER LA STRUTTURA DA 2 MILIONI

L’INTITOLAZIONE IN VISTA A MIRKO GIANSANTI

A febbraio 2025, nel corso dell’ultimo sopralluogo, fu specificato che da settembre sarebbe stato possibile stabilire l’utilizzo nelle modalità di gestione scelta dal Comune. Ciò dopo l’omologazione del campo e il parere della commissione pubblico-spettacolo. A stretto giro è atteso il fine lavori, dopodiché l’effettiva partenza. Come e quando? Da vedere. Di seguito la situazione al 29 agosto, con le lavorazioni messe a punto anche nell’area esterna.