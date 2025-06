di S.F.

Via libera a Terni all’installazione del totem multimediale touchscreen da 65 pollici all’ingresso della cascata dlele Marmore, in piazzale della Ninfa. A quasi sette mesi dalla richiesta, il Comune ha chiuso positivamente la conferenza di servizi decisoria con firma del dirigente alla pianificazione territoriale Claudio Bedini.

POLEMICHE SULLA RICHIESTA DEL TOTEM ALLA CASCATA

L’input per il Comune era arrivato il 9 gennaio, poi si è sviluppato l’iter. Con tanto dei pareri necessari da parte del servizio della Regione Umbria foreste, montagna, sistemi naturalistici e faunistica-venatoria e soprattutto della soprintendenza: «Considerato che il progetto non è risultato in contrasto con i vigenti dispositivi di tutela, questa soprintendenza esprime parere favorevole di compatibilità paesaggistica del progettato intervento». Con alcune prescrizioni di mezzo.