Terni, impianto sportivo San Carlo: in due per la concessione

Una sospensione tecnica per dar modo al Rup Fausto Ottaviani di verificare la validità della data di uno dei plichi, dopodiché l’apertura per il check amministrativo. Fatto sta che sono già noti i due soggetti che si giocano l’affidamento in concessione d’uso dell’impianto sportivo – privo di rilevanza economica – di San Carlo per un’area da oltre 11 mila metri quadrati: mercoledì mattina si è riunita al Pentagono la commissione esaminatrice presieduta dal dirigente all’ambiente Paolo Grigioni per il primo controllo. In campo ci sono la Uisp e l’Asd Interamna Archery. Vedremo chi la spunterà.

La procedura. Si riprende venerdì

Oltre a Grigioni hanno partecipato la funzionario con PO Sandra Proietti Divi, la collega Alessandra Cresta e il segretario verbalizzante Alessandro Maltinti, quindi l’arrivo del responsabile unico del procedimento. Da ricordare che la durata minima della concessione è fissata in cinque anni e l’esborso annuo a carico del futuro aggiudicatario è di 200 euro. Certo, poi servirà investirci e non poco viste le condizioni attuali. Rispetto a maggio è cambiato anche il dirigente che segue la partita, da Claudio Bedini (all’epoca ad interim allo sport) ad Emanuela De Vincenzi. Venerdì 28 alle 11.30 atto secondo per l’apertura e la verifica della documentazione amministrativa.