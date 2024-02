Terni: imprenditore aggredito a colpi di roncola. È grave

Grave aggressione nella prima serata di venerdì in zona Polymer, a Terni, dove un imprenditore di 40 anni – L.B., titolare di un’azienda di vernici e accessori per carrozzerie in via Natta – è stato aggredito da un soggetto di origini sudamericane, sembra di nazionalità cubana. Quest’ultimo avrebbe colpito l’imprenditore alla testa con una roncola. L’aggressore sarebbe stato già individuato e preso in consegna dai carabinieri del comando provinciale di Terni. Il ferito, invece, è stato trasportato d’urgenza, in gravi condizioni, all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Ignote le ragioni della violenza: l’aggressore sarebbe un collaboratore della ditta in questione, con problemi di natura psicologica. – In aggiornamento

