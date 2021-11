Terni, imprenditore spedisce laminati ma è truffato: due nei guai

Aveva affidato un carico di laminati in acciaio del valore di circa 50 mila euro ad un’impresa di trasporti della provincia di Brescia, perché consegnasse il materiale ad un’altra ditta in provincia di Lecco. Col tempo ha poi scoperto che il trasporto era in realtà una truffa, con la ditta incaricata che era – di fatto – inesistente. Per questo un imprenditore ternano ha sporto denuncia e i carabinieri del comando stazione di Collescipoli sono riusciti a risalire ai presunti responsabili del raggiro: un autotrasportatore 51enne originario della provincia di Salerno ed un 38enne di Ferrara, quest’ultimo già noto alle forze dell’ordine. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per il reato di ‘truffa in concorso’.

