Terni, in azione ladri di piante da frutto

Ladri in azione in vocabolo Casali Pacelli nei pressi del cimitero Papigno, alle porte di Terni, in un terreno privato dove sabato 30 dicembre erano state messe a dimora quattordici piante da frutto. Ignoti sono entrati in azione di notte e ne hanno rubate otto: non un grande valore economico ma, certamente, un danno per i proprietari, oltre al dispiacere di vedere cancellato il lavoro fatto. La brutta scoperta è avvenuta martedì 2 gennaio ed è partita la denuncia ai carabinieri forestali per risalire al responsabile o ai responsabili del furto. In zona, recentemente sono state installate delle telecamere di sorveglianza e la speranza è che si rivelino utili ai fini dell’indagine.

