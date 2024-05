Terni: in Bct la mostra dedicata alle madri Costituenti

Il coordinamento donne provinciale Anpi e il gruppo scuola provinciale Anpi di Terni, in collaborazione con la biblioteca comunale, il 3 giugno inaugurano una mostra dal titolo ‘Madri Costituenti: le 21 donne della Costituente che aprirono la strada’. La mostra sarà allestita nella chiostrina della Bct e sarà visitabile fino al 13 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30.

Lunedì 3 giugno dalle 10, in occasione dell’inaugurazione, nella sala Caffè letterario è in programma un’iniziativa di presentazione con la partecipazione di alcune classi dell’Istituto comprensivo Marconi di Terni. Durante la presentazione, a cura di Anna Rita Marchetti del coordinamento donne provinciale Anpi e di Simonetta Bevilacqua, del gruppo scuola provinciale Anpi, le alunne presenti saranno direttamente coinvolte nella lettura di un breve profilo di ciascuna delle donne della Costituente. Al termine, studentesse e studenti saranno guidati nella visita della mostra, insieme a tutti i presenti. In apertura dell’iniziativa, porterà i suoi saluti il presidente provinciale Anpi Rossano Capputi. Giovedì 13 giugno dalle 16, giornata in cui ricorrono quest’anno gli 80 anni della Liberazione della città di Terni, a conclusione della mostra, nella sala Caffè letterario, si terrà una conferenza dal titolo ‘L’emancipazione come cardine della Costituzione. Dalla liberazione delle donne al premierato e all’autonomia differenziata’. Ospite dell’evento sarà Alessandra Algostino, giurista e docente di diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Torino che terrà una relazione. Al termine della relazione, seguirà un dibattito coordinato dalla vicepresidente nazionale Anpi Mari Franceschini. Nel corso dell’iniziativa è previsto anche intervento canoro a cura del gruppo canoro Ticchetettà e del coro Vocinsieme della Casa delle donne di Terni.

Come coordinamento donne provinciale Anpi di Terni «abbiamo fortemente voluto dare voce e visibilità a 21 donne che hanno segnato profondamente la storia dell’emancipazione femminile nel nostro Paese. Anzi, come recita il titolo della mostra, hanno aperto la strada al cammino lungo e tortuoso iniziato ormai quasi 80 anni fa, verso l’uguaglianza tra i generi, con la loro presenza in seno all’assemblea Costituente incaricata di scrivere la nostra Costituzione, all’indomani della fine del secondo conflitto mondiale. 21 donne che avevano fatto la Resistenza, partecipando attivamente, conoscendo carcere, confino, esilio, venendo alcune deportate nei campi di concentramento nazisti. Dobbiamo a loro se nella Costituzione che ancora oggi ci vantiamo di definire la più bella del mondo, all’indomani del 1° gennaio 1948, venne sancita l’uguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini, la parità tra uomini e donne in ambito lavorativo, oltre che pari opportunità nell’accesso ai pubblici uffici. Grazie alla loro risolutezza si previde la protezione alla maternità e all’infanzia, l’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi all’interno del matrimonio e la parità di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizione di uguaglianza, fino alla concezione del voto come dovere civico di tutti i cittadini, personale ed eguale, libero e segreto. Loro ci hanno aperto la strada, fissando le pietre miliari. Ora sta a noi continuare a percorrere quella strada, difendendo quanto da allora con fatica conquistato, giorno dopo giorno, senza consentire che si compiano passi indietro».