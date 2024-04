Terni, il debutto degli ambulanti di Forte dei Marmi – Fotogallery

Debutto a Terni per la manifestazione fieristica ‘Il mercato di qualità più famoso d’Italia, con la presenza degli espositori di Forte dei Marmi’ nell’area di corso del Popolo. L’evento, deliberato in giunta a febbraio, è una novità assoluta per la città. Non sono mancate le polemiche nel corso delle ultime settimane. L’evento proseguirà fino al tardo pomeriggio di domenica, come specificato nell’ordinanza per lo sviluppo dell’iniziativa.

LE POLEMICHE PER IL MERCATINO DI FORTE DEI MARMI A TERNI

CORSO DEL POPOLO TORNA AD OSPITARE UN MERCATO