L’ipotesi sul momento è quella dell’atto vandalico, ma saranno – si spera – anche le immagini delle numerose telecamere presenti in zona a chiarire cosa sia accaduto. Il danno – una delle vetrate è letteralmente spaccata – riguarda l’edicola mariana di piazza della Repubblica, nel cuore di Terni, che accoglie la statua della Madonna e presso cui tanti fedeli, ogni giorno, si raccolgono in preghiera.

Già in passato questo spazio aveva subito danni, anche in seguito al malfunzionamento del sistema automatico di apertura e chiusura. Spetta alla polizia Locale di Terni, sul posto martedì mattina per gli accertamenti e la messa in sicurezza, ricostruire i fatti. Secondo quanto appreso, nulla è stato asportato. Il vetro rotto è stato poi rimosso nella prima mattinata dagli operai addetti.