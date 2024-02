Terni, in piazza Tacito arriva ‘Il gran ballo degli innamorati’

C’è una certezza e lo si può intuire dal numero degli eventi che palazzo Spada sta organizzando. Si punta e non poco su San Valentino: è proprio nell’ambito degli eventi valentiniani che nelle ultime ore è stato messa in piedi un’altra iniziativa, vale a dire ‘Il gran ballo degli innamorati’ in piazza Tacito per sabato 10 febbraio. Con particolarità.

La fontana

L’evento è previsto dalle 17 alle 19 di sabato nella principale piazza cittadina. Il portale comunale Vivi Terni lo lancia così: «Ogni donna sogna anche solo per un momento di sentirsi una vera principessa tra le braccia del proprio innamorato e partecipare al Gran Ballo in Maschera. Nella terra incantata di San Valentino questo sogno da fiaba si potrà ora realizzare. La piazza principale cittadina, si trasformerà nel gran salone delle feste, con l’imponente fontana d’acqua e di luce a fare da sfondo». Tuttavia – magari si risolverà tutto in pochi giorni – c’è un problema allo stato attuale: come noto, dal 15 gennaio, è in corso un intervento di manutenzione non proprio banale. Vedremo gli sviluppi. In ogni caso «tutti gli innamorati convenuti nella città di San Valentino, potranno così partecipare al Gran Ballo, come l’Imperatrice Maria Luisa d’Austria che proprio qui a Terni, nel 1819, vi prese parte col suo amato. Non occorrerà avere nobili natali ma un cuore nobile e innamorato per partecipare al Gran Ballo in Maschera di San Valentino. Non servirà neppure essere esperti ballerini. Un affabulante cerimoniere e un’abilissima coreografa guideranno le danze, rendendo semplicissimo partecipare. Un sogno da fiaba, che chiunque potrà realizzare nella terra incantata di San Valentino. Occorrerà solo indossare romantiche maschere e lasciarsi guidare dal cuore e dal suono delle acque». Previsto il bis anche per mercoledì 14 febbraio.