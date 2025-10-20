Sono due le denunce da parte dei carabinieri del comando provinciale di Terni a seguito dei controlli stradali esgeuiti negli ultimi giorni sul territorio.

Nella notte tra mercoledì e giovedì un 46enne del Marocco è stato controllato in via Tre Venezie: risultato positivo al precursorse per l’alcol, si è poi rifiutato di eseguire sia il test con l’etilometro che quello antidroga. Venerdì pomeriggio un 45enne della Campania, fermato in via della Lince (Cesi) al volante di un pickup, è risultato positivo al test salivare per la cocaina. L’uomo ha rifiutato gli accertamenti tossicologici di secondo livello. In entrambi i casi i militari dell’Arma hanno proceduto al ritiro della patente e, per il 46enne marocchino, anche al sequestro del veicolo ai fini della confisca in quanto di sua proprietà.

Oltre a ciò, una 26enne di Terni è stata sanzionata per oltre 5 mila euro perché sorpresa alla guida di un ciclomotore senza mai aver conseguito la patente. Multa di 800 euro anche per un cittadino romeno trovato senza Rca auto, con conseguente sequestro del mezzo.