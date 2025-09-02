Operazione ‘particolare’ martedì mattina fra il quartiere di Cardeto e strada di Camminata, a Terni. A seguito del ritrovamento di un ordigno bellico della seconda guerra mondiale – un proiettile da mortaio lungo 15 centimetri – nella soffita di un’abitazione di via Lambruschini, il cui proprietario era deceduto nel 2014, sono state attivate tutte le procedure per il recupero e quindi la bonifica dell’ordigno. Impegnati polizia di Stato, Prefettura di Terni, Protezione civile comunale, personale del 6° Reggimento Genio Pionieri dell’Esercito Italiano giunto da Bologna e il Corpo militare della Croce Rossa Italiana. Il proiettile è stato trasportato con le accortezze del caso in strada della Camminata (borgo Bovio) e lì fatto brillare.