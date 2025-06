di Maria Luce Schillaci

Anna Cristina Cuppini potrà restare a lavoro ancora per un altro anno. Alla dipendente del Comune di Terni, infatti, è stato prorogato il termine per il pensionamento: resterà nel suo ufficio di palazzo Spada, settore commercio, fino al mese di agosto del 2026. Attorno alla dipendente, che sarebbe dovuta andare in pensione ad agosto di quest’anno dopo 25 anni di lavoro, si era scatenata una vera e propria mobilitazione per farla restare ancora per un po’. I suoi colleghi, ma anche tanti operatori economici della città che ha sempre seguito tra pratiche e vicende varie, dimostrandole affetto e stima, avevano fatto richiesta di trattenere Anna Cristina anche con una petizione che aveva coinvolto tutti gli operatori del mercatino di Foro Boario. In tutto sono state raccolte 41 firme.

La petizione era stata poi inviata via Pec al sindaco Bandecchi, al vice Corridore, all’assessore al commercio Stefania Renzi, all’assessore al bilancio Michela Bordoni, ai dirigenti dei settori risorse umane e sviluppo economico-commercio. «Si trasmette in allegato la raccolta firme effettuata presso il mercato del mercoledì – si legge nel testo della petizione – per scongiurare il ventilato pensionamento della dipendente del Comune di Terni, dottoressa Anna Cristina Cuppini, la quale per decenni ha assicurato un punto di riferimento per tutti gli esercenti del settore del commercio su aree pubbliche e la cui professionalità, unitamente alla dedizione costantemente dimostrata, appare insostituibile non solo nell’interesse complessivo della categoria, ma anche e soprattutto di quello dello stesso Comune».

La diretta interessata aveva a sua volta manifestato il piacere di poter restare ancora per un po’ e oggi, con la conferma, ringrazia tutti coloro che hanno fatto il ‘tifo’ per lei: «Non può che farmi piacere – afferma Anna Cristina Cuppini – il mio lavoro mi piace, sono contenta che l’amministrazione comunale abbia deciso di farmi restare a lavoro per un altro anno, mi fermo volentieri. Poi però basta – conclude ridendo – spazio ai nuovi assunti».

