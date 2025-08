di Maria Luce Schillaci

La ‘maxi buca’ di corso del Popolo, accanto al tribunale di Terni, torna sotto la lente dell’amministrazione comunale. Palazzo Spada è deciso a fare pressing sulla società proprietà dell’area per trovare prima possibile una soluzione e risolvere una volta per tutte una questione che dura da oltre 15 anni. In quel posto anni fa c’era la mano del ministero della Giustizia che avrebbe dovuto finanziare la realizzazione della ‘cittadella ternana della giustizia’, con l’inserimento della sede della procura, attualmente a palazzo Gazzoli, e di vari uffici con tanto di archivio ospitato su due piani interrati.

Un progetto suggestivo che sarebbe servito a decongestionare e snellire la sede principale del tribunale, permettendo anche il restyling della zona circostante. Poi però tutto cadde nell’oblio. Anni e anni di tira e molla con la città costretta a convivere con quell’enorme buco incompiuto nel mezzo di una via importante come corso del Popolo, a due passi da palazzo Spada e dall’obelisco di Pomodoro. Con il passare degli anni è decaduto l’interesse del ministero, il progetto si è arenato e la società proprietaria dell’area, la Corso del Popolo Immobiliare Srl, ha messo in vendita il terreno ed è in attesa di acquirenti.

Il Comune di Terni tempo fa, tramite il vicesindaco Riccardo Corridore, si era interessato alla questione per trovare una soluzione . Adesso il vice sindaco ha intenzione di riprendere il confronto, probabilmente ormai dopo Ferragosto. «C’è massima disponibilità a venire incontro ai possibili investitori – dice Corridore -. Siamo pronti a studiare varianti urbanistiche che possano consentire la realizzazione anche di altre eventuali soluzioni. Senza dubbio – conclude – da parte nostra c’è il massimo interesse affinché si possa arrivare a un progetto di riqualificazione completa di questa importante parte di città». La prospettiva dunque potrebbe essere quella di realizzare abitazioni, uffici, attività commerciali, aree di sosta, magari con punti verdi attorno in grado di abbellire la zona. Incontri, dunque, già da dopo Ferragosto.