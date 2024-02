Terni: in via Battisti coltellate ‘a base di droga’. Sta meglio il 23enne aggredito

Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori della polizia di Stato – indaga la II sezione della squadra Mobile di Terni con il supporto di Volante e Scientifica – e dell’autorità giudiziaria, c’è quella che nell’abitazione di via Battisti dove domenica sera si è verifica la grave aggressione a colpi di coltello ai danni di un 23enne di origini tunisine, fosse in corso una sorta di festino a base di droga. Uno scenario, non l’unico valutato, che potrebbe contestualizzare quanto accaduto, in aggiunta al fatto che il giovane rimasto ferito – e in un primo momento ricoverato con riserva di prognosi presso la rianimazione dell’ospedale ‘Santa Maria’ – aveva nei pantaloni alcune dosi di cocaina, poco meno di una decina di grammi, confezionate e pronte da consumare o spacciare. Il lavoro degli inquirenti procede senza sosta e, sempre restando nel campo delle ipotesi, si vaglia anche una ricostruzione basata su un’aggressione perpetrata da almeno due soggetti. Il ragazzo, nel tentativo di parare i colpi sferrati poco prima delle 22 nell’appartamento posto al primo piano del civico 38 di via Battisti, ha riportato lesioni molto gravi al braccio ed al polso destro. In quel caos di sangue, violenza e dolore, è poi fuggito a piedi fino in piazza Dalmazia, dove il personale della gelateria posta quasi all’angolo fra la piazza e via Istria ha prestato i primi soccorsi e chiamato 118 e forze dell’ordine. Salvandogli di fatto la vita. In quel tragitto di circa trecento metri fra via Battisti e il locale, il giovane ha perso molto sangue e quando è giunto in ospedale, le sue condizioni sono apparse decisamente gravi, anche a prescindere dalle profonde lesioni da arma da taglio. Circa il 23enne – poi sottoposto ad intervento chirurgico e trasferito nel reparto di ortopedia dell’ospedale di Terni, quindi fuori pericolo – al vaglio ci sarebbero anche le sue condizioni di permanenza in Italia e quell’intricato meccanismo di subaffitti che, insieme ad altri giovani stranieri, lo aveva portato ad alloggiare nell’abitazione dove si è consumato il fatto di sangue. Primo obiettivo degli inquirenti, in ogni caso, è ricostruire l’accaduto in ogni dettaglio e assicurare alla giustizia chi ha colpito armato e con cieca brutalità, forse sotto l’effetto delle droghe.

