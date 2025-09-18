Una nuova avventura nel segno dello sport e della salute. È quella intrapresa da Roberto Reale che il prossimo 20 settembre a Terni, alle ore 17 in via del Rivo 94/E, inaugurerà il nuovo centro Cross-Italy.

«Punteremo senz’altro sul crossfit, attività da cui provengo – spiega – ma avremo molto altro. Sarà un centro multifunzionale, uno studio in cui si lavorerà in modo individuale e con small group di massimo tre persone. Punteremo anche su crosstraining, body building, recupero funzionale, dimagrimento, preparazione atletica. E ci sarà anche il percorso Cross-Italy pensato appositamente per le donne e che prevede anche un percorso specifico per la ‘costruzione glutea’ e una formazione per l’allenamento specifico al femminile, portando enfasi e attenzione sulle differenze genetiche e fisiologiche tra uomo e donna».

Il nuovo studio «opererà su appuntamento e in un ambiente riservato» e svolgerà attività «anche come centro pancafit, metodo ideato e proposto dal dottor Daniele Raggi». Spazio, infine, ai massaggi visto che Roberto Reale non è solo preparatore atletico, «ma anche massaggiatore olistico dal 2001 ed estetista qualificato. La volontà è quella di operare con numeri contenuti – conclude – per destinare la giusta attenzione, nella qualità dei servizi, alla nostra clientela».