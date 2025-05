di S.F.

Novità in arrivo in via Narni in termini commerciali e di viabilità. Sì, perché il Comune ha approvato il progetto delle opere di adeguamento della viabilità legate alla realizzazione della casa funeraria a firma della società Amati Tarquinio Sas.

DICEMBRE 2024, L’AVVIO DELLA PROCEDURA

Lo scorso novembre la ditta ha presentato richiesta per un cambio di destinazione d’uso di una parte dell’edificio al civico 151 di via Narni per una casa funeraria e sala commiato. Con passaggio da commerciale a servizi (658 mq) e da residenziale a servizi (98 mq), per una superficie utile complessiva da 757 metri quadrati. Nessun problema, si può fare. Ma ad una condizione.

L’ufficio viabilità di palazzo Spada ha fatto presente che la strada attuale di accesso non è proprio il massimo, tutt’altro: «L’area oggetto dell’intervento si colloca in un contesto produttivo servito da una viabilità inadeguata alle esigenze di traffico attuale e futuro, con difficoltà di manovra e potenziali situazioni di pericolo per gli utenti. La presenza di un accesso adeguato, sicuro e conforme alla normativa vigente è indispensabile per il corretto svolgimento dell’attività, per l’accesso dei mezzi autorizzati e delle persone in visita, e per il rispetto della dignità e del decoro delle funzioni svolte», viene specificato nel documento istruttorio.

Le integrazioni richieste sono state inviate nel corso delle ultime settimane e ora c’è un doppio passaggio: l’ok alla pubblica utilità delle opere (valgono in tutto 32 mila euro) e il via libero al progetto di adeguamento della viabilità. Che consiste anche nella realizzazione di una nuova corsia di uscita nel tratto compreso tra il cancello di ingresso della proprietà privata e via Narni.