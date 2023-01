Terni, in zona Fiori si demolisce: ‘Parco Bramante’ in vista

di S.F.

La rilevante operazione immobiliare in partenza è privata ma la trasformazione urbanistica prevista non può che assumere anche un interesse pubblico considerando l’area coinvolta e ciò che vi è intorno. Vale a dire il futuro skate park, il comando provinciale dei vigili del fuoco, una struttura commerciale e una sanitaria: siamo tra zona Fiori e via Stefano Picerno, dove nel giro di un paio di mesi scatterà la realizzazione del ‘Parco Bramante’. Demolizioni e costruzioni in arrivo.

IN ZONA FIORI SI ATTENDE LO SKATE PARK: A NOVEMBRE PRIMI MOVIMENTI

Il restyling

La storia salta fuori perché nelle ultime ore sono apparsi gli annunci di vendita dei futuri appartamenti da parte della Centro Immobiliare di Massimo Bovelli: a pochi metri dalla ‘casa’ dei vigili del fuoco è in arrivo un complesso residenziale – si parla di circa 2 mila metri quadrati, più una superficie di poco superiore di giardini – sfruttando la cubatura esistente ed il bonus previsto per la ricostruzione. Non prima di aver tirato giù i ruderi attuali, un po’ come accaduto nell’estate 2021 in via Radice. Autorizzazioni ottenute e restyling in partenza. Si costruisce e non poco – da ricordare ciò che sta accadendo in via Dalla Chiesa, anche in questo caso tutto residenziale – in questo periodo.