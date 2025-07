Paura nella notte tra giovedì e venerdì in via Brodolini, nel quartiere San Valentino a Terni, dove si è sviluppato un incendio nei garage di una palazzina. Il rogo – che sarebbe stato causato da un cumulo di rifiuti abbandonati – fortunatamente è stato domato celermente, ma poteva avere conseguenze molto gravi per tutta l’edificio, abitato da anziani e bambini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. «La paura è tanta – è lo sfogo di una residente -, già l’anno scorso per lo stesso motivo furono evacuate tre famiglie. Qua siamo all’abbandono. La gente lascia l’immondizia sperando che siano altri a toglierla, e se ciò non avviene questo è il risultato. Magari il Comune e l’Ater si dovrebbero ricordare di questo quartiere non solo quando ci si deve parcheggiare per la fiera di san Valentino».

