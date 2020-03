Incendio di lieve entità è divampato sabato, nel tardo pomeriggio, nella cucina di un appartamento in via del Sigillo, a Terni. L’allarme maggiore era dato dal fatto che nell’abitazione c’erano una donna col suo bambino piccolo. Sul posto si sono portati, con due mezzi, i vigili del fuoco che hanno tratto in salvo gli occupanti, poi soccorsi in ambulanza, dove i medici si sono accertati che non ci fossero state complicazioni. Sul posto anche la polizia.

