Intervento pomeridiano per i vigili del fuoco di Terni nella zona del quartiere Cesure, in via delle Rose. Gli uomini del 115 sono entrati in azione per un incendio che ha coinvolto un’abitazione, fortunatamente senza nessuna persona coinvolta: la casa, da quanto si apprende, in quel momento era vuota.

