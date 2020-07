Terni, via Marzabotto: appartamento a fuoco

Paura nel pomeriggio di venerdì in via Marzabotto, in zona Cospea a Terni. Un incendio si è sviluppato al 7° piano di un palazzo a causa – dalle prime indicazioni raccolte sul posto – di alcuni fornelli lasciati accesi in cucina: danni ingenti e casa inutilizzabile, con i vigili del fuoco impegnati a lungo per tutte le valutazioni – anche legate alla possibile inagibilità dell’appartamento sopra a quello andato a fuoco – del caso. Sul posto anche la squadra Volante della polizia di Stato e gli operatori sanitari del 118: controllate a scopo precauzionale una donna e la badante, subito fatte scendere al piano inferiore. Non ci sono feriti. A favorire una rapida risoluzione del problema il buon funzionamento dell’impianto antincendio.

