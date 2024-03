Terni, inceneritore Bioter: altro ricorso al Tar

di S.F.

Inceneritore Bioter srl di Maratta, a Terni, si torna al Tar. Motivo? Giovedì – lo si può evincere dall’atto odierno – è stato depositato un ricorso al Tribunale amministrativo regionale riguardante l’impianto. Non è citato direttamente nell’oggetto ma, andando a verificare il numero dei documenti tirati in ballo, ci si arriva facilmente: ‘Nota della Regione Umbria – Autorizzazione integrata ambientale dd 2748 del 22 marzo 2017, volturata con dd 3630/2023 – Riesame Aia ai sensi dell’articoo 29 Octies comma 3a’, si legge sul portale del Tar. Di mezzo c’è quindi l’Autorizzazione integrata ambientale e tutta la recente storia. Vedremo come andrà a finire.

BIOTER IN AZIONE: LA VOLTURA DELL’AIA NEL 2023

L’AIA ORIGINARIA DEL 2017