Ha perso il controllo della propria auto, una Opel Karl, finendo per abbattere un muretto laterale al marciapiede e urtare una quercia. Impatti in seguito ai quali il veicolo si è ribaltato e la ruota posteriore destra si è letteralmente staccata.

L’incidente stradale, autonomo, è accaduto nella prima serata di sabato – intorno alle ore 21 – lungo via Gabelletta, a Terni. Al volante del mezzo, un 34enne di Terni (T.R. le sue iniziali) che è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale: nel sinistro non avrebbe riportato conseguenze fisiche.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni per ricostruire la dinamica, gestire la viabilità e procedere, nel caso specifico, agli accertamenti sulle condizioni di guida dell’uomo e sul possesso del titolo di guida. Con loro, anche gli addetti di Area Sicura per le operazioni di messa in sicurezza.

