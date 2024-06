Incidente stradale giovedì mattina in via Roagna, zona borgo Bovio. L’impatto – laterale – è stato fra un’autovettura Chevrolet Matiz condotta da una donna ed uno scooter con in sella un uomo di 71 anni. Quest’ultimo è stato soccorso dal 118 e condoto in ospedale. Sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità, si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni.

