Terni, incidente e caos traffico in via Turati

Incidente stradale nella mattinata di mercoledì all’altezza dell’incrocio semaforico fra via Filippo Turati e via Menotti Serrati, a Terni. Quattro – riferisce la Stradale di Terni, intervenuta in prima battuta con la squadra Volante – i veicoli coinvolti nel sinistro, fra cui due motocicli. Il bilancio è di due persone ferite in maniera non grave: soccorse dal 118, sono state condotte in ospedale. I rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto sono a cura della polizia Locale di Terni. L’incidente ha mandato temporaneamente in ’tilt’ un’arteria stradale fra le principali del centro cittadino, visto che il traffico è rimasto completamente bloccato per le necessarie operazioni.

