Incidente stradale nella prima serata di lunedì – intorno alle ore 19.30 – all’incrocio fra via delle Terre Arnolfe e via della Cooperazione, nella zona di Campomaggiore a Terni. L’impatto è stato fra due autovetture: una Fiat Punto condotta da un ternano di 63 anni (P.S. le sue iniziali) ed un’Audi con al volante un 53enne (R.F.) anche lui di Terni. Quest’ultimo è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato all’ospedale ‘Santa Maria’. Sul posto, per accertare dinamica e condizioni di guida, oltre che per gestire il traffico, si sono portati gli agenti della polizia Locale ternana.