Terni, incidente fra due auto coinvolge altre quattro in sosta e un palo della luce

Incidente stradale nel primo pomeriggio di domenica, intorno alle ore 13.30, fra via della Vittoria e via Nazario Sauro, a Terni. L’impatto è stato fra due autovetture ma i danni sono ancor più significativi visto che hanno riguardato anche quattro auto in sosta ed un palo dell’illuminazione pubblica.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione un’autovettura Mercedes, condotta da una donna di 80 anni (L.A. le sue iniziali) che procedeva lungo via Nazario Sauro, è finita contro una Citroen C3 con al volante un uomo di 49 anni (N.A.). Quest’ultimo veicolo proveniva da via della Vittoria. In ospedale, trasportata dagli operatori del 118, c’è finita una donna – la passeggera della Citroen C3 – mentre il conducente 49enne si è recato autonomamente al pronto soccorso. Sul posto per ricostruire la dinamica e gestire la viabilità sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni.

Danni su danni

Come detto, lo schianto è stato seguito da una ‘carambola’ che ha finito per danneggiare ben quattro auto ferme in sosta: una Fiat Panda, una Lancia Y, una Fiat 500 ed una Ford Ka. Problemi anche per un palo della luce, colpito da uno dei veicola.