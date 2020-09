Terni, incidente fra due auto in via del Rivo

Incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze, venerdì mattina intorno alle ore 9 fra via del Rivo e via del Fagiano, a Terni. L’impatto è stato fra una Ford Focus condotta da un uomo di 67 anni ed una Jeep Compass con al volante un 49enne. Nessuno dei due ha avuto necessità di essere soccorso dagli operatori del 118. Di contro, fisiologici i disagi per la viabilità lungo via del Rivo: ad occuparsi dei rilievi sono stati gli agenti della polizia Locale – I sezione territoriale – mentre la viabilità è stata gestita da un collega motociclista del nucleo radiomobile del comando di corso del Popolo.

