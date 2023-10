Terni: incidente in via Antiochia. Ferito ciclista 53enne

Incidente stradale lunedì mattina a Terni, all’incrocio fra via Antiochia e via Campofregoso, a pochi passi dalla questura. L’impatto è stato fra un’autovettura Opel Corsa condotta da un ternano di 81 anni – M.C. le sue iniziali – e un uomo di 53 anni (R.C.) ternano, in sella ad una bicicletta. Quest’ultimo, finito a terra, è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale: le sue condizioni, fortunatamente, non sono serie. Sul posto sono intervenuti in prima battuta, per gestire la viabilità, gli agenti della squadra Volante della polizia di Stato e quindi i colleghi della polizia Locale per i necessari rilievi.

