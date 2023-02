Terni: incidente in via Battisti. Due persone trasportate in ospedale

Serio incidente stradale nella tarda mattinata di venerdì in via Cesare Battisti – zona Cardeto – a Terni. L’impatto, violento, è stato fra uno scooter Kymco 125 con in sella il 42enne ternano A.C. e un’autovettura Toyota Yaris Verso condotta dalla 32enne G.K. di nazionalità indiana. Ad avere la peggio è stato lo scooterista, soccorso dagli operatori del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Ferita anche una donna, passeggera della Toyota mentre una bimba a bordo dello stesso veicolo è rimasta illesa. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni con personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti. Secondo una prima ricostruzione, l’autovettura usciva da una strada privata per immettersi su via Battisti direzione centro, mentre lo scooter procedeva lungo via Battisti in direzione Ponte Le Cave. Il tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni. Il ripristino della transitabilità ha visto impegnati invece gli addetti di Area Sicura.

LE FOTO