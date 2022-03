Incidente stradale nel tardo pomeriggio di mercoledì in via Carrara, a Terni. L’impatto è stato fra un’autovettura Chevrolet condotta da un 62enne ternano (F.P. le sue iniziali) ed una moto con in sella un 17enne (P.L.), anche lui di Terni. Ad avere la peggio è stato quest’ultimo, finito a terra e soccorso dal 118 per il successivo trasporto in ospedale. Le sue condizioni, comunque, non preoccupano. Sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità, gli agenti della polizia Locale di Terni.

