Terni: incidente nel ‘solito’ sottopasso. Uomo in ospedale

Incidente stradale autonomo nella tarda mattinata di martedì – intorno alle ore 13 – nel sottopasso che da via Brunelleschi conduce in via Tito Oro Nobili. Un uomo al volante di una Opel Astra ne ha perso il controllo, sbandando e urtando il muro laterale. Soccorso dal 118, è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso: fortunatamente non avrebbe riportato conseguenze gravi. Sul posto per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni. Con loro anche il personale di Area Sicura per la pulizia della carreggiata.

Condividi questo articolo su