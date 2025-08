Incidente stradale nella tarda serata di sabato – poco prima delle ore 23 – fra via Noceta e via dell’Ara Marina, a Piediluco (Terni). Coinvolti due veicoli: una microcar condotta da un ragazzo ternano di 17 anni ed un’autovettura Peugeot con al volante una giovane di 20 anni originaria di Narni (F.M.). Ciascun automezzo aveva a bordo un passeggero: si tratta in entrambi i casi di ragazze minorenni.

A seguito dell’impatto, i coinvolti sono stati soccorsi e assistiti dagli operatori del 118 per il successivo trasporto in ospedale: nessuno di loro – fortunatamente – avrebbe riportato conseguenze serie. Tutti gli accertamenti alcolemici svolti dalla polizia Locale di Terni, sul posto per ricostruire la dinamica dell’accaduto e gestire la viabilità, hanno dato esito negativo. Oltre a sanitari e agenti municipali, hanno operato gli addetti di Area Sicura per la pulizia e il ripristino della carreggiata.

LE FOTO