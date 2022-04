Frontale a Gabelletta: due donne in ospedale

Incidente stradale nella prima serata di sabato in via Gabelletta, a Terni. Si è trattato di un frontale fra due autovetture: una Opel Meriva condotta da una donna di 50 anni ed una Fiat 500L con al volante una 53enne. Entrambe di Terni, sono state soccorse dagli operatori del 118 e trasportate in ospedale. Nessuna delle due – fortunatamente – è grave ma la 50enne avrebbe riportato, fra le due, le lesioni più significative. Accertamenti, sulla sua posizione, sono in corso a seguito dell’alcol test eseguito dalle forze dell’ordine. Sul posto si sono portati anche i vigili del fuoco ternani mentre la gestione della viabilità ed i rilievi sono stati condotti dagli agenti della polizia Locale di Terni e della squadra Volante della questura.

