Terni: incidente sul Rato, auto si ribalta. Soccorse tre persone

Incidente stradale nella prima serata di mercoledì, intorno alle ore 21, lungo il raccordo Terni-Orte all’altezza di Maratta. Il sinistro ha coinvolto due autovetture, una delle quali – con a bordo due coniugi di Ferentillo (Terni) – ha finito per ribaltarsi. I due sono stati estratti dai vigili del fuoco del comando provinciale di Terni e consegnati alle cure del 118 per il successivo trasporto in ospedale. Nell’altra auto viaggiava invece un giovane, anche lui soccorso. Nessuno dei coinvolti – si apprende – ha riportato conseguenze gravi. Fortunatamente. Sul posto, oltre ai citati, sono intervenuti anche gli agenti della polizia Stradale di Terni per ricostruire la dinamica del sinistro e gestire la viabilità, fisiologicamente congestionata.

Condividi questo articolo su